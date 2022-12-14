Продолжительность жизни населения Удмуртии планируют увеличат до 78 лет к 2030 году

Продолжительность жизни населения Удмуртии к 2030 году должна увеличиться на 7,5 лет и составить не менее 78 лет. Данную цель в рамках рабочей встречи в Москве обсудили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава региона Александр Бречалов. В настоящее время уровень ожидаемой продолжительности жизни имеет траекторию к росту.

Стороны также обсудили предварительные итоги работы отрасли здравоохранения в Удмуртии и приоритетные проекты. Так, положительным моментом в сравнении с доковидным периодом стало снижение смертности от злокачественных новообразований, болезней нервной системы, психических расстройств, болезней эндокринной системы и органов дыхания.

В рамках реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в республике также продолжается оснащение больниц новым оборудованием, обновление автопарка, а также закупка лекарственных препаратов для онкологических пациентов и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вылеты санавиации и цифровизация отрасли.

Так, в 2022 году приобретены 52 единицы оборудования, в том числе 19 единиц тяжелого — цифровые компьютерные томографы, маммографы, рентгены и флюорографы. Закуплено также 105 санитарных автомобилей. «До конца текущего года планируется завершение строительства двух поликлиник в Воткинске и Можге, а также двух модульных ФАПов в Завьяловском районе»,— рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Самым масштабным блоком работы остается строительство новых медицинских объектов и проведение капитальных ремонтов. Основной акцент— первичное звено здравоохранения, где сконцентрировано до 80% всей медицинской помощи. Так, за счет средств федерального бюджета капитально отремонтированы семь медицинских организаций. Еще в пяти учреждениях работы будут завершены до конца 2022 года. 39 медицинских организаций было отремонтировано на 500 млн руб., выделенных из бюджета республики.

Отмечается, что в рамках реализации мер социальной поддержки медицинских работников, а также федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» общий прирост врачей в отрасли за два года составил 634 человека, по среднему медицинскому персоналу — 1001 человек.

В рамках встречи Александр Бречалов также обсудил реализацию проекта по ремонту Глазовской межрайонной больницы с Михаилом Мурашко, а также с Руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.