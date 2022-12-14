«Дочка» КамАЗа заинтересовалась восстановлением «Азовмаша» в Мариуполе

Компания «КИП „Мастер“», которая является «дочкой» КамАЗа, планирует заняться восстановлением завода «Азовмаш» в Мариуполе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Восстановление наших промышленных гигантов необходимо для развития экономики региона. Задача — привлечь сюда инвесторов, чтобы они производили необходимую нашей стране продукцию для народного хозяйства. Интерес к проекту уже проявила компания «КИП «Мастер», являющаяся дочерним предприятием КАМАЗа, которая более 18 лет создает индустриальные парки по всей России», — отметил господин Хоценко.

По его словам, большинство помещений предприятия расчистили, около 80% оборудования сохранили.

"Ъ-Казань"