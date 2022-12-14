Каток на городской эспланаде в Перми откроется 25 декабря

Каток в 64-м квартале пермской эспланады планируется открыть 25 декабря. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщила региональный министр спорта Татьяна Чеснокова. По ее словам, общая площадь катка составит 1800 кв. м, пропускная способность — до 100 человек. Здесь также будут работать раздевалки, зоны для питания и медпункт.

«Большая просьба к тем, кто захочет провести время на катке — планировать заранее. Регистрация для посещения будет организована на портале “Умный спорт”»,— отметила министр. Кроме массового катания, на объекте планируется проводить мастер-классы по хоккею, керлингу, конькобежному спорту. Эти мероприятия доступны по предварительной записи. Информация о них будет размещаться на сайтах «Умный спорт» и «Управляем вместе».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что если каток будет востребован, то региональные власти совместно с мэрией продолжат проводить зимние спортивные мероприятия на эспланаде. «Это будет нашей традицией»,— добавил глава региона.