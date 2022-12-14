В Тюменской области мужчину отправили в колонию за кражу 52 коров

В Ялуторовске (Тюменская область) 34-летнего мужчину отправили в колонию за кражу 52 коров. По данным прокуратуры Тюменской области, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Суд установил, что в апреле – мае 2022 года, когда крупнорогатый скот (коры, быки, телята), находились на вольном выпасе и свободно заходивший на задний двор его дома, обвиняемый загонял их в загон, а затем продавал. Так мужчина похитил 52 коровы. Ущерб двум потерпевшим составил на сумму 1,8 млн руб.

Во время расследования уголовного дела 18 коров вернули законным владельцам. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших причиненный ущерб в сумме 1,3 млн руб.», — прокомментировали в прокуратуре. Приговор в законную силу не вступил.

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