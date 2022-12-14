В Ростовской области объем выданных потребкредитов сократился на 39,7%

В январе—октябре 2022 года в Ростовской области было выдано потребительских кредитов на 52,6 млрд руб., что на 39,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе—сентябре 2021 года — 87,1 млрд руб.). Это следует из данных, опубликованных на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в указанный период в России были выданы кредиты на 2,19 трлн руб., что на 40,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-октябре 2021 года – 3,69 трлн. руб.). Наибольший объем выданных потребкредитов был отмечен в Москве (263,6 млрд руб.), Московской области (156,5 млрд руб.), Санкт-Петербурге (107,3 млрд руб.), Свердловской области (77,5 млрд руб.) и Краснодарском крае (70,7 млрд руб.).

Кристина Федичкина