«Запад готов к продолжению противостояния»

США готовы поставить Украине системы Patriot. Как сообщает телекомпания CNN, все необходимые решения согласованы, осталось получить только одно — главы Пентагона Ллойда Остина, после чего документ отправится в Белый дом на подпись к Джо Байдену. Объявить об этом могут уже на текущей неделе. Ранее G7 по итогам встречи в онлайн-формате заверила Киев в дальнейшей поддержке, в том числе и вооружениями. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе тем не менее считает, что вопрос переговоров остается в повестке.

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Западный мир собирается на рождественские каникулы. «Семерка» — элитный клуб бывших партнеров — провела заседание в онлайн-формате. И, соответственно, лидеры отметились программными заявлениями на ближайшую перспективу.

Главное, естественно, Украина — помощь ей продолжится, в том числе и военная, столько, сколько нужно. Хотя запасы оружия — в частности, на европейском континенте — не безграничны. Но, тем не менее, изыщут, если надо. Причем нельзя исключать поставок современных танков и даже систем ПВО Patriot. Также союзники обещали восстановить разрушенную инфраструктуру страны. И в целом новому плану Маршалла, скорее всего, быть. Нужно лишь создать для этого условия, хотя бы прекратить боевые действия.

Что касается России, давление на нее продолжится по всем возможным направлениям, кроме военного, естественно. Хотя тема диалога остается в повестке. Но здесь, как говорится, не все однозначно: есть на этот счет и особые мнения, и разногласия.

Как известно, Эмманюэль Макрон выступил с заявлением, что Москве нужно предоставить гарантии безопасности при возвращении за стол переговоров. Это к вопросу о нежелательности нахождения НАТО у российских границ — все то, о чем говорили в прошлом году и начале текущего, но так и не договорились.

Кроме того, президент Франции сказал, что не видит военных вариантов решения украинского конфликта — только переговоры. Тем временем последовала реакция Балтии и стран Восточной Европы — категорически нет. И вроде даже Германия не в восторге от подобных решений. Впрочем, данная информация пока не получила официального подтверждения.

Надо сказать, что Макрон и раньше пытался выступать с умеренных позиций, и его за это осуждали. Хотя при этом французская помощь Киеву также продолжается.

Так что в целом можно сделать вывод, что Запад морально, физически и материально готов к продолжению противостояния.

И даже в условиях наступившей зимы, возросших расходов на отопление и потенциальной перспективы свержения нынешних лидеров разгневанным населением.

Похоже, это уже никого особенно не пугает, разве что придут совсем лютые холода. Так видится, что, если уж говорить о диалоге, с российской стороны мирных инициатив могло быть и больше. Может быть, это как-то подтолкнет процесс. Но, тем не менее, приходится повторяться: силовой сценарий себя еще не исчерпал. При том что год еще не закончился, и итоги подводить рано. И прогнозы — это по-прежнему дело неблагодарное.

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