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Приставы взыскали с пермской компании 3,5 млн руб. в пользу «АЛРОСА»

Судебные приставы взыскали с пермской компании более 3,5 млн рублей штрафа за неисполнение договорных обязательств перед алмазодобывающей компанией «АЛРОСА». Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФФСП) по Пермском краю.

Ранее в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП поступил исполнительный документ о взыскании с ООО «Александровск Конвейер Сервис» задолженности в размере более 3,5 млн руб. в пользу АК «АЛРОСА». Согласно решению суда, пермская компания не выполнила обязательства по договору поставки стационарного конвейера, заключенному с российской алмазодобывающей компанией. Покупатель расторг договор и взыскал с поставщика штраф и пени.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав надлежащим образом уведомил об этом руководство организации-должника и предупредил о наложении штрафной санкции за неисполнение решения суда в установленный для добровольного исполнения срок. Во избежание взыскания исполнительского сбора, который превысил бы 250 тыс. руб., ООО «Александровск Конвейер Сервис» погасило долг.

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