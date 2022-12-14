В Новосибирске будут судить врача, забывшего в ране пациентки салфетку

Завершено расследование уголовного дела в отношении врача-травматолога одной из больниц Новосибирской области. Медик обвиняется в том, что оставил в ране пациентки салфетку, которая стала причиной ее смерти, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в сентябре 2021 года врача-травматолог оставил в послеоперационной ране 68-летней пациентки марлевую медицинскую салфетку. В течение нескольких месяцев, с сентября по ноябрь, пожилая женщина жаловалась на острые боли в области бедра, ее доставили в больницу, где она скончалась. Как установила экспертиза, причиной смерти стало инородное тело, которое привело к развитию воспалительного процесса.

В отношении врача возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Вину в совершении инкриминируемого преступления врач не признал.

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Илья Николаев