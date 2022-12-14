Больше 36% коек остаются невостребованными в родильных домах Удмуртии

В родильных домах Удмуртии из 524 коек свободными остаются 192 места. Это больше, чем весь коечный фонд Перинатального центра, сообщили в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как отметила госпожа Пинчук, невостребованность коек приводит к тому, что персонал теряет квалификацию, поскольку не оттачивает свои навыки ежедневно. Вместе с тем содержание невостребованных мест закладывается в бюджет, а здания роддомов перестают отвечать современным требованиям, поскольку «масштабные ремонты невостребованных служб малоэффективны».

В Удмуртии наблюдается стойкая тенденция к уменьшению рождаемости. Так, в 2015 году в регионе появилось на свет 22 145 детей, в 2021 году — 14 326, а с начала этого — 11 747 детей.

«Именно поэтому мы меняем маршрутизацию рожениц, с акцентом на то, чтобы каждая женщина из группы риска была на учете и своевременно госпитализировалась. Мы будем продолжать работать над повышением квалификации акушеров и неонатологов, оснащать роддомы в соответствии с самыми современными требованиями. Все наши усилия направлены на то, чтобы женщины рожали в максимально комфортных условиях у профессионалов своего дела»,— подчеркнула госпожа Пинчук.

Вице-премьер также ответила на популярный вопрос про здание роддома №2. «Разумеется, ни о какой продаже речь не идет. После ремонта здесь планируется открыть очень востребованное отделение реабилитации Республиканской детской клинической больницы»,— заявила Эльвира Пинчук.

Напомним, в Ижевске в 2023 году закроют роддом №2 из-за того, что здание 1956 года постройки не соответствует современным требованиям. Беременных женщин и рожениц перенаправят в Перинатальный центр Первой Республиканской клинической больницы, роддом №6 Республиканского кардиоцентра и роддом №5 ГКБ №7.