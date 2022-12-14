В России предложили создать аналог Good Delivery

Ассоциация российских аффинажных заводов предложила создать российский аналог сертификации о надежности поставщика металлов Good Delivery. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Я хочу собрать всех участников процесса и поговорить, обсудить, как это можно сделать»,— сказал господин Моисеев журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Место и время встречи не называется.

С технологической и организационной точки зрения, ничего пока не решено. Отечественная система нужна, «чтобы у банков был четкий, независимый механизм оценки слитков». Новый стандарт можно будет подключить к системе контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК).

Good Delivery — сертификат от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, представляющий собой набор правил, описывающих физические характеристики золотых и серебряных слитков, которые используют при расчетах.

Действие сертификата для российских аффинажных заводов в настоящий момент приостановлено. Сертификаты по стандарту Good Delivery ОАЭ и Шанхайской биржи золота из российских заводов остались только у «Красцветмет».

Подробнее о ситуации в золотодобывающей отрасли в России — в материале «Ъ» «"Нехороший поставщик"».