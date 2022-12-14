На реставрацию храма Александра Невского в Челябинске направят еще 828 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс на завершение реставрации Александро-Невской церкви в сквере на Алом поле в Челябинске. Начальная цена контракта составляет почти 828 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, будущему подрядчику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы в интерьерах, изготовить и уложить метлахскую плитку, воссоздать живопись и мозаику, а также столярных заполнения и фурнитуру. Кроме того, необходимо выполнить декоративную облицовку интерьеров, устройство кровли, водосточной системы, шахты и каналов для забора воздуха, утеплить чердачное перекрытие, провести работы по изготовлению и устройству архитектурных элементов на фасаде, крыльце и в приямках, усилить фундамент, выполнив его гидроизоляцию. Срок выполнения работ – до 1 декабря 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря. Итоги планируют подвести 11 января 2023 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», реставрация храма Александра Невского, построенного в 1907-1914 годах началась в 2020 году. Минкульт РФ заключил контракт стоимостью 464 млн руб. с компанией «Ренессанс-реставрация» (Санкт-Петербург), она была единственным претендентом.