IT-специалистам Удмуртии выдали льготных ипотечных кредитов на 480,78 млн рублей

В Удмуртии IT-специалистам выдан 91 льготный ипотечный кредит на сумму 480,78 млн руб. Как сообщил в Telegram министр цифрового развития региона Тимур Меджитов, всего в республике одобрено 234 заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Меджитов напомнил, что на сегодняшний день для получения льготного кредита специалисту необходимо работать в аккредитованной ИТ-компании, а уровень зарплаты до вычета НДФЛ за последние три месяца должен составлять не меньше 100 тыс. рублей. Возраст сотрудника — от 22 до 44 лет.