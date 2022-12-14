В Центральной России на один магазин «Камкабель» стало больше!

В поселке Вольгинский Владимирской области открылся магазин по продаже кабелей, проводов и электротехнических товаров «Камкабель». Новая торговая точка площадью 42 кв. м разместилась на первом этаже дома по ул. Новосеменковской, 12а.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Партнеры по франшизе «Камского кабеля» в Вольгинском – семейная пара Сергей и Екатерина Кирилловы – в розничном бизнесе давно. Отметив высокую востребованность электротехнических товаров и кабельно-проводниковой продукции, франчайзи выделили под них отдельное помещение, в котором открыли магазин «Камкабель». Но почему именно этот бренд? Имея опыт работы с электротехнической продукцией, предприниматели поняли, что обращаться нужно к стабильному и надежному поставщику – «Камский кабель» отвечает этим критериям.

Магазин «Камкабель» в Вольгинском занимает очень удачное расположение: он находится на развилке дорог, которые ведут в несколько населенных пунктов – мимо не проехать.

Франчайзи быстро освоились – помог имеющийся опыт. Сейчас они обучаются работе в корпоративной ИТ-системе «Камского кабеля», обрабатывают заявки клиентов, оформляют продажи. Их бизнес набирает обороты – электротехнические товары нужны всем, а конкуренция в поселках в этом сегменте небольшая. Кабель и провода поставляются в магазин напрямую с завода, обеспечивая жителей Вольгинского и ближайших населенных пунктов качественной, надежной и безопасной кабельно-проводниковой и электротехнической продукцией.

«Мы приглашаем к сотрудничеству владельцев электротехнических магазинов и готовы помочь в переоформлении малого бизнеса под бренд «Камкабель» на лояльных условиях, для совместной и плодотворной работы», – отметил директор розничных продаж ООО «Камский кабель» Андрей Рожков.