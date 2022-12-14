В ДТП с большегрузами в Тюменской области погибли два человека

В Тюменской области на 308-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ишимском районе произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД по Тюменской области, на трассе столкнулись два автомобиля «МАН» и «МАЗ».

«Фуру "МАЗ" буксировал другой большегруз. Погибли оба водителя 58-ми и 30-ти лет, жители Челябинской и Орловской областей», — прокомментировали в ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на федеральной автодороге ограничено, организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП выясняются.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте