Семьи мобилизованных в Хакасии освободили от пеней при неуплате взноса за капремонт

В Республике Хакасия мобилизованных граждан и членов их семей освободили от начисления пеней в случае неполной или просроченной оплаты взносов за капремонт. Соответствующий порядок утвердил глава региона Валентин Коновалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В сообщении пресс-службы республиканского правительства уточняется, что пени не будут начисляться с момента заключения контракта и до даты его прекращения.

«Заморозка» штрафных санкций за просрочку оплаты касается только помещений, расположенных в многоквартирных домах республики. Чтобы пени не начислялись, гражданам, попадающим под указанную категорию, необходимо обратиться в Фонд капремонта»,– указывается также в сообщении.

По данным «Республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов», в 2022 году в Хакасии минимальный взнос за капремонт для владельцев квартир в многоквартирных домах с лифтами составляет 7,39 руб. за 1 кв. м, без лифтов – 6,83 руб.

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Валерий Лавский