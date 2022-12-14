Экс-главу поселка Эвенкии осудили за хищение командировочных

Суд вынес приговор бывшему главе поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского района, который обвинялся в хищении командировочных. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, по 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) экс-чиновнику назначили два года условно с аналогичным испытательным сроком.

Как установило следствие, а затем и суд, в период с 17 мая по 22 августа 2019 года глава поселка похитил более 210 тыс. руб. бюджетных средств. Не желая затрачивать на покупку авиабилетов и проживание личные деньги, чиновник издавал приказ о направлении себя в командировку в село Ванавара и Красноярск для представления интересов муниципалитета в суде. Фактически служебные обязанности он не осуществлял, а находился в городе по личным вопросам, в том числе для участия в судебных заседаниях в качестве подсудимого по другому уголовному делу.

Кроме того, глава поселка получал поддельные документы о проживании в гостинице, хотя фактически в нее не заселялся. В период судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину.

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Илья Николаев