Без отопления в морозы остались 83 объекта в Братске

Серьезная коммунальная авария в Братске Иркутской области оставила без отопление 83 объекта, включая 14 соцучреждений – детские сады, школы, сообщил губернатор Игорь Кобзев. «Сегодня 39 детей пошли в дежурные группы, остальные – дома. По школам – ученикам выдали домашнее задание, они так же находятся по домам», - сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По его данным, угрозы разморозки системы отопления нет, в дома подается тепло обратной схеме. «Есть сложности по высотным домам, не хватает давления. Тем не менее ситуация регулируется в ручном режиме», - сказал он.

Позднее губернатор сообщил, что принято решение ввести режим повышенной готовности до полного устранения аварии. Планируется, что отопление и горячая вода в дома будет подаваться после 14:00 местного времени.

По данным Иркутского УГМС, в Братске температура воздуха 14 декабря составляет -22,-24 градусов.

В начале декабря в регионе вводился режим повышенной готовности из-за морозов. «Это вынужденная мера, в регионе из-за холодов увеличилось количество бытовых пожаров. Больше половины – из-за короткого замыкания электропроводки. Стало больше и возгораний в результате нарушения правил безопасности при использовании печного отопления», - говорил тогда губернатор.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова