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Коммерсантъ FM
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Европейская ракета Ariane 5 стартовала на орбиту с тремя спутниками

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя одним метеорологическим и двумя телекоммуникационными спутниками стартовала с космодрома Куру (Франция). Аппараты предназначены для покрытия территории Северной Америки, они позволят выявлять опасные погодные явления.

На орбиту были запущены спутники Galaxy 35, Galaxy 36 и MTG-I1. Последний в пресс-релизе компании-оператора Arianespaceназывается «самой сложной и инновационной геостационарной метеорологической спутниковой системой из когда-либо созданных».

Аппарат Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT), уточняет Arianspace, сможет предоставлять специалистам приблизительно в 50 раз больше данных, чем устройства прошлого поколения. Ракета была запущена в 23:30 мск, трансляция запуска ведется на сайте Arianespace.

Ariane 5 производится Европейским космическим агентством и является его основной ракетой-носителем. С начала года Arianespace осуществила четыре пуска Ariane 5.

Андрей Сапожников

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