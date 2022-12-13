В Адыгее усилят полицейские отряды на период новогодних праздников

В Адыгее на период новогодних праздников личный состав МВД республики будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона.

Меры связаны с обеспечением антитеррористической защищенности гидротехнических объектов в Адыгее и Краснодарском крае, а также безопасности мест массового скопления людей.

«Будет увеличена плотность нарядов наружных служб на улицах и в общественных местах», — говорится в сообщении.

Для обеспечения правопорядка на общественных территориях будут задействованы сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и представители народных дружин. Дополнительные силы будут направлены для обеспечения безопасности туристических объектов в Майкопском районе.

Анастасия Донскова

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