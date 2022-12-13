Американец предложил мировую

В Ульяновской области сохраняется интрига с землей сельхозназначения площадью 8,6 тыс. га, которая была передана в аренду компании «БСК» американца Джона Хаскелла под инвестпроект разведения крупнорогатого скота и которую тот не обрабатывал на протяжении многих лет. Фермеры Тереньгульского района, оставшиеся без земли, настаивают на необходимости изъятия земли у американца и передачи ее местным крестьянским фермерским хозяйствам. По их настоянию администрация района через суд потребовала расторжения договора аренды, но господин Хаскелл предложил пойти на мировое соглашение и оставить ему от 30% до 50% участка. Первоначально представители власти согласились с вариантом мировой, но фермеры в очередной раз пожаловались в профильный комитет Госдумы. Сейчас власти заявляют, что намерены требовать полного расторжения договора с американцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ Фото: Павел Головкин, Коммерсантъ

Во вторник фермер и депутат Михайловского сельского поселения Тереньгульского района Ульяновской области Андрей Хренов «по поручению жителей и фермеров поселения» направил председателю комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимиру Кашину обращение, в котором просит вмешаться в ситуацию с землей сельхозназначения, переданной восемь лет назад в аренду на 49 лет «Бондарской сельскохозяйственной компании» (ООО «БСК», Тамбовская область), принадлежащей гражданину США Джону Хаскеллу.

В аренде у ООО «БСК» 8,6 тыс. га муниципальной земли в Тереньгульском районе. В августе 2017 года гендиректор «БСК» Джон Хаскелл подписал с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым инвестсоглашение о реализации проекта животноводческой фермы на 200 рабочих мест с поголовьем КРС на две тысячи нетелей и объемом инвестиций 1,5 млрд руб., но реализация проекта фактически так и не началась. На площади около 400 га ведет выпас КРС фермер Алексей Крепак, представляющий интересы «БСК». При этом из-за особенностей приватизации фермеры Михайловского поселения остались безземельными, а свободных земель в районе для них уже не осталось.

Как отмечают в своем обращении фермеры поселения, их противостояние с Джоном Хаскеллом «продолжается уже много лет», его «земли заросли лесом», на некоторых участках идет варварская добыча песка с миллиардными ущербами», при этом фермерам заходить на их земли не позволяется — «ни скотину выпасти, ни к воде подойти, ни кормов накосить», вследствие чего им приходится закупать сено в соседней Самарской области.

О проблеме они сообщали ранее и районной, и региональной власти, губернатор региона Алексей Русских поручал «найти законные варианты передачи фермерам земли», но глава администрации района Григорий Шерстнев пояснял, что «просто забрать земельный участок не представляется возможным», все процедуры, включая суд, могут завершиться лишь к 2024 году. После обращения фермеров к спикеру Госдумы Вячеславу Володину администрация района все же подала в арбитражный суд иск к ООО «БСК» о расторжении договора аренды земли. В качестве третьей стороны участником процесса стало и региональное министерство имущественных отношений и архитектуры. Знакомые с делом источники «Ъ», утверждают, что «на сегодня собраны все доказательства неиспользования земель сельхозназначения и их зарастания», в том числе заключение Россельхознадзора, «и дело шло к тому, что суд вынесет решение об удовлетворении иска».

Однако, как сообщают фермеры главе профильного комитета Госдумы, оказалось, что американца пригласили в срочном порядке в Ульяновск «на подписание мирового соглашения». Фермеры просят господина Кашина вмешаться и «не допустить этого позора».

Действительно, как отмечается в определении арбитражного суда от 7 ноября 2022 года, «представителем ответчика заявлено ходатайство об отложении судебного заседания для возможного урегулирования спора мирным путем», и «лица, участвующие в деле, возражений против удовлетворения заявленного ходатайства не высказали», после чего суд в определении поручил «сторонам рассмотреть вопрос о согласовании мирного соглашения». Обсуждение мирового соглашения предполагалось в судебном заседании в среду, 14 декабря.

По данным источников «Ъ», этот вопрос уже рассматривался на совещании в облправительстве с участием главы администрации района, «и было принято решение готовить мировое соглашение», при этом известно, что Джон Хаскелл вносил в мировое соглашение предложение оставить ему от 30% до 50% существующего земельного участка.

Фермер Андрей Хренов опасается, что если будут приняты предложения Джона Хаскелла, то «ему останутся хорошие земли, а фермерам — заросшие неудобья». «Кроме того, если сейчас будет подписано мировое соглашение, то потом уже в рамках арбитражного суда его будет невозможно оспорить»,— сказал фермер, заметив, что никто из властей, обсуждая этот вариант, не посоветовался с депутатами, не спросил самих безземельных фермеров.

Получить комментарии Джона Хаскелла не удалось. По официальному телефону компании ответили, что не знают, как его найти, а дать его прямые контакты отказались. Министр сельского хозяйства Михаил Семенкин от комментариев отказался, заметив, что вопросами по суду занимается минимущества. Председатель облправительства Владимир Разумков, заметив, что пока не имеет информации по мировому соглашению, также рекомендовал обратиться в минимущества региона. Замминистра имущественных отношений и архитектуры Александр Таушкин во вторник был для комментариев недоступен, на письменный запрос «Ъ» не ответил.

Впрочем, собеседник «Ъ» в облправительстве, знакомый с ситуацией, сказал, что во вторник по этому вопросу «как раз должно было состояться в облправительстве совещание, но итог его неизвестен». «Аргументов, чтобы расторгнуть договор аренды с „БСК“ достаточно, просто надо юристам минимущества плотно и дотошно работать, а им, похоже, не очень хочется тратить на это время, проще согласиться на мировую»,— сказал собеседник, отметив, что региональный минсельхоз был категорически против мировой.

Впрочем, глава администрации Тереньгульского района Григорий Шерстнев считает, что говорить однозначно о выигрышности дела нельзя — «на совещании в областном правительстве юристы говорили, что возможен вариант решения суда не в пользу истца», «поскольку существенных ухудшений почвы на этом участке не наблюдалось, кроме того, „БСК“ заказала независимую экспертизу участков, и это может оказаться не на руку истцу». «Тем не менее, на совещании было принято решение, и я его тоже предложил,— идти до конца и требовать расторжения договора аренды. Тот, кто не осуществляет работу на земле, должен быть ее лишен»,— сказал глава администрации.

Сергей Титов, Ульяновск