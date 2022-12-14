В Демократической республике Конго около 120 человек погибли из-за проливных дождей

Около 120 человек погибли из-за проливных дождей в столице Демократической республики Конго, городе Киншасе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственный документ.

Как пишет издание Actualite, власти столицы еще оценивают число погибших. К 15:51 по местному времени (17:51 мск) было известно об около 100 погибших. Точное число не приводится.

В ночь на 13 декабря в Киншасе прошли сильные проливные дожди. Они парализовали движение в городе и привели к сильным повреждениям инфраструктуры. Как минимум несколько домов были полностью разрушены. Киншаса — второй по численности населения город Африки, в нем проживает около 14 млн человек.

Олеся Павленко, Андрей Сапожников