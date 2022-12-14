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обновлено 07:59

Применение товарного знака «Пермь-300» планируется расширить

АНО «Агентство новых технологий» (АНТ), которая занимается подготовкой к 300-летию краевой столицы, подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию товарного знака «300 Триста лет Перми». По данным сервиса Znakoved, когда товарный знак пройдет регистрацию, им можно будет маркировать разную продукцию — от свечей до велосипедов, а также оказывать под этим брендом услуги по аренде спортивных площадок, бронированию билетов на зрелищные мероприятия и мест в гостиницах, организовывать фестивали, издавать книги и заниматься прочей деятельностью.

Фото: Znakoved

Фото: Znakoved

АНТ уже является правообладателем идентичного товарного знака, зарегистрированного в декабре 2021 года, однако при его регистрации организация указывала меньше классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

В пресс-службе проектного офиса «Пермь-300» пояснили, что АНО подала заявку на регистрацию нового товарного знака для увеличения классов международной классификации товаров и услуг бренда «Пермь-300». «Это позволит использовать зарегистрированный товарный знак на большем числе товаров, в том числе — на сувенирах. Также мы регистрируем начертание дескриптора “Триста лет Перми”» латиницей в товарном знаке»,— рассказали в «Пермь-300».

АНО «Агентство новых технологий» учреждена министерством культуры Пермского края в 2017 году. Организация занималась проектом по созданию регионального филиала федерального исторического парка «Россия — моя история» и проводила социокультурные мероприятия на заводе Шпагина. В 2021 году краевые власти приняли решение, что АНО будет координировать работы по организации мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия Перми.

В ноябре прошлого года был утвержден проект брендбука к юбилею, на основе которого должны быть разработаны и опубликованы правила использования фирменных элементов для оформления общественных пространств, брендирования мероприятий, изготовления сувениров.

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