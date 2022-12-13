Договоры отзывают в комплексе

Компании «Кашкадан», которая планировала построить жилой комплекс недалеко от одноименного озера в Уфе, возможно, придется расстаться со своим проектом комплексного развития территории. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил второй иск прокуратуры Башкирии, которая добивалась признания ничтожными серии договоров, на основании которых «Кашкадан» рассчитывал реализовать свой проект. Кроме того, суд, вслед за кассационной инстанцией, которая в октябре признала незаконным право аренды 2,5 га, обязал компанию вернуть около 0,3 га, на которых застройщик планировал разместить автостоянку.

Арбитражный суд Башкирии опубликовал мотивировочную часть решения по иску прокуратуры республики к мэрии Уфы и подконтрольному ей управлению земельных и имущественных отношений, министерству земельных и имущественных отношений республики и ООО «Кашкадан». Надзорное ведомство просило признать ничтожным договор о комплексном развитии застроенной территории, заключенный в июне 2020 года между администрацией Уфы и ООО «Телекоминвест» (предшественник «Кашкадана»), допсоглашение к нему, а также договоры аренды земельных участков (573 кв. м — для строительства образовательных учреждений, 2,9 тыс. кв. м — для строительства автостоянки), которые прокуратура попросила вернуть министерству.

Как писал «Ъ-Уфа», в феврале 2015 года мэрия и «Телекоминвест» подписали договор аренды участка площадью 2,5 га для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса по улице Жукова, но к концу 2019 года он возведен не был. В 2020 году администрация по инициативе компании, которая решила вместо ТРК построить 6–15-этажный многосекционный жилой дом на 1,5 тыс. жителей, подземный паркинг и трансформаторную подстанцию, утвердила проект планировки и проект межевания территории (86,3 га). В июне того же года между мэрией города и «Телекоминвестом» был заключен договор о комплексном развитии территории площадью 4,7 га, куда входил спорный участок, а после того как депутаты горсовета Уфы изменили территориальную зону участков с зоны общественно-деловой застройки на жилую, компания арендовала без торгов несколько земельных участков.

Согласно генплану Уфы от 2006 года, спорные участки находятся в рекреационной зоне, где многоэтажное строительство запрещено, заявлял представитель прокуратуры в суде. Несмотря на это, стороны без общественных обсуждений сменили территориальные зоны и подписали соглашение комплексного развития территории. Кроме того, надзорное ведомство указало в суде, что в спорных документах нет информации о намерении застройщика возвести образовательные учреждения или объекты транспортной инфраструктуры, а значит земли были переданы компании без торгов незаконно.

Удовлетворяя требования прокуратуры, суд принял во внимание, что в октябре текущего года арбитражный суд Уральского округа удовлетворил предыдущий иск прокуратуры Башкирии — признал недействительным договор аренды 2,5 га и допсоглашение к нему.

По мнению суда, комплексному развитию должна подлежать вся территория общей площадью 86,3 га, а не отдельные ее участки. Кроме того, договор «не предусматривает освоения иных земельных участков, строительства на них других объектов для удовлетворения потребностей населения», а значит участки были переданы в аренду незаконно, указал суд.

Суд отклонил требование истца о возвращении минземимуществу участка площадью 573 кв. м, поскольку на нем располагается часть недостроенного ТРК, принадлежащего «Кашкадану», говорится в решении.

В пресс-службе мэрии Уфы «Ъ-Уфа» заявили, что с решением суда не согласны и намерены его обжаловать.

В минземимуществе Башкирии оперативно на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Получить комментарии в «Кашкадане» вчера не удалось: номеров телефонов компании нет в открытых источниках.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает решение суда обоснованным. «Полагаю, что ответчик так или иначе будет добиваться оспаривания данного решения, но перспективы здесь сомнительные. Полагаю, что наиболее оптимальное решение — заключить новые договоры с учетом всех обозначенных замечаний»,— отметил он.

Карина Мамаева