Земля не подлежит возврату

Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции о возврате в собственность республики участка экс-главы администрации Иглинского района Ришата Исхакова площадью 819 кв. м. В 2007 году этот участок без торгов был предоставлен в аренду ООО «Конно-спортивно-охотничье хозяйство “Ташлы”», а позже его выкупил господин Исхаков. В настоящее время рассматривается апелляционная жалоба Ришата Исхакова относительно второго участка площадью более 2 га, который он по решению суда также был обязан вернуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ришат Исхаков смог убедить ВС Башкирии в своей правоте

Фото: Филипп Ласточкин, Коммерсантъ Ришат Исхаков смог убедить ВС Башкирии в своей правоте

Фото: Филипп Ласточкин, Коммерсантъ

Прокуратура Иглинского района в апелляционной инстанции проиграла спор с бывшим главой районной администрации Ришатом Исхаковым (занимал должность с 2000 по 2010 год). Надзорное ведомство просило признать незаконными постановление администрации района от 2007 года, которым участок площадью 819 кв. м был предоставлен конно-спортивно-охотничьему хозяйству «Ташлы», а также договоры, которые позволили господину Исхакову стать владельцем спорной земли, и вернуть участок в госсобственность.

Как следует из материалов суда, в 2007 году и. о. главы администрации района передал «Ташлам» в аренду без торгов два участка в Акбердинском сельсовете площадью 819 кв. м и 2,1 га. В 2013 году права арендатора перешли Ришату Исхакову, а семь лет спустя он их приватизировал: первый участок за 10,4 тыс. руб., второй — за 271,6 тыс. руб.

• ООО «Конно-спортивно-охотничье хозяйство “Ташлы”» зарегистрировано в 2002 году. С 2017 года принадлежит Ришату Исхакову (51%) и Сергею Безрукову (49%). Финансовой отчетности компания не публикует.

Надзорное ведомство полагает, что заключению договоров купли-продажи предшествовало нарушение требований земельного законодательства, в частности процедуры изначальной передачи земли «Ташлам» в аренду, что влечет недействительность всей последующей цепочки сделок.

В июле Иглинский межрайонный суд по иску прокуратуры обязал экс-главу вернуть оба участка в собственность республики, так как администрация не имела права передавать их в аренду без торгов в связи с отсутствием на них объектов недвижимости. Сейчас на 2 га располагаются семь домиков, омшаник, кумысная и ангар, на втором участке — ангар площадью 250 кв. м.

Рассмотрение апелляционной жалобы господина Исхакова на решение суда по участку площадью 2,1 га состоится 19 декабря.

В судебном процессе по рассмотрению апелляционной жалобы по поводу участка 819 кв. м Ришат Исхаков заявлял, что спорные земельные участки были предоставлены в аренду законно — на них были построены строения.

Судебная коллегия ВС пришла к выводу, что нижестоящая инстанция не исследовала, в частности, вопрос, когда был построен ангар, до или после заключения договора аренды. В 2006 году администрация района выдала разрешение на строительство нежилых строений, утвердила акт приемки в эксплуатацию завершенных помещений, говорится в определении. Предпосылкой для предоставления спорного участка стал «ввод законченного строительством объекта, а целью предоставления земельного участка послужило размещение производственных помещений».

В начале этого года глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства республики потребовал создать межведомственную комиссию с участием прокуратуры и проверить, каким образом господин Исхаков получил в пользование и собственность около 3,5 тыс. га земли в районе.

Адвокат Игорь Ермолаев считает решение Иглинского суда законным и обоснованным: «Решение суда апелляционной инстанции является во многом противоречивым и необоснованным. Апелляционный суд не указал неправомерность примененных судом норм права и принятых решений о недействительности сделок и правоустанавливающих постановлений, а свои выводы о действительности сделок во многом обосновал вероятностью добросовестности сторон, без учета фактических действий и прямых нарушений установленных процедур их совершения».

Возможность использования подобных доводов при рассмотрении апелляционной жалобы по второму делу «выглядит сомнительно», отметил адвокат.

Влада Шипилова