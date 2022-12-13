Добровольцам отряда «Кубань» привезли четыре новых автомобиля, экипировку и гуманитарную помощь

Добровольцам из отряда специального назначения «Кубань» (Барс-16) в ЛНР доставили четыре новых автомобиля, снаряжение и несколько тонн гуманитарных грузов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Гуманитарный груз составили генераторы, продовольствие, армейская экипировка и другие средства выполнения поставленных задач.

Снабжение добровольцев отряда гуманитарной помощью осуществляется регулярно: в начале декабря казакам доставили 5 тонн грузов, куда вошли спальные мешки, коптеры, техника и средства первой необходимости.

В конце ноября казакам-добровольцам отряда «Кубань» (Барс-11) и жителям ДНР доставили 16 тонн гуманитарной помощи. Груз составили именные посылки, средства гигиены, продовольствие, детские письма и рисунки.

Анастасия Донскова

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