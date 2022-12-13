Атом и речь

Как стало известно «Ъ-Прикамье», наиболее вероятным кандидатом на должность гендиректора АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) является Рустам Димухамедов. Сейчас он возглавляет одну из дочерних компаний уранового холдинга АО «Атомредметзолото» (АРМЗ). Ранее Арбит­ражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры об изъятии 89% акций СМЗ у частных лиц и зачис­лении их на баланс Рос­имущества. По данным «Ъ-Прикамье», в итоге предприятие может оказаться под управлением АРМЗ. Получить комментарий от представителей уранового холдинга не удалось.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Димухамедов

Фото: Атомредмедзолото Руслан Димухамедов

Фото: Атомредмедзолото

Вчера Арбитражный суд Уральского округа отказал бывшим акционерам АО «Соликамский магниевый завод» в удовлетворении кассационных жалоб на решения, по которым 89% акций СМЗ были изъяты в пользу Росимущества. Ранее суды удовлетворили соответствующие требования к бизнесменам Игорю Пестрикову, Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старос­тину. Суд согласился с доводами истца, что приватизация завода в 90-е годы про­шла с нарушением законодательства. Это решение ответчики безуспешно пытались обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях. Кроме того, арбитраж удовлетворил требования к СМЗ о созыве внеочередного собрания акционеров, где планируется избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии.

Как утверждают источники, близкие к прикамскому предприятию, сейчас интерес к заводу проявляет АРМЗ, которое входит в состав Рос­атома и управляется дочерней компанией госкорпорации АО «Атомэнергопром». По их данным, возглавить СМЗ может Руслан Димухамедов, который сейчас занимает должность директора ООО «Объединенные урановые предприятия» (входит в контур управления АРМЗ). О нем известно, что он окончил Казанский государственный университет, проходил обучение в корпоративной академии Росатома и школе управления Сколково. Также господин Димухамедов занимает долж­ность председателя ассоциа­ции производителей редких и редкоземельных металлов. Ранее занимал долж­ность директора по развитию бизнеса АРМЗ. По данным источников, его кандидатура якобы рассматривается и на пост гендиректора СМЗ. Сейчас гендиректором является Артур Уртаев, который находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении 250 млн средств завода. На предприятии полагают, что по итогам январского собрания акционеров господин Уртаев будет освобожден от должности.

Соликамский магниевый завод является стратегически важным активом: на нем производятся все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, а также 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана. Магниевые сплавы востребованы в авиа­проме и космонавтике. Чис­тая прибыль СМЗ по итогам 2021 года превысила 592,415 млн руб., а по итогам первого квартала текущего года составила больше 2 млрд руб.

По мнению собеседников «Ъ-Прикамье», интерес АРМЗ к предприятиям в отрасли подтверждается кадровыми перестановками на Ловозерском горно-обогатительном комбинате. В июне гендиректором ООО «Фин-Проект», которое является единс­твенным собственником Ловозерского ГОК, стал Георгий Каменский. В 2020 году корпоративная газета «Вестник АРМЗ» указывала его как представителя дирекции по вопросам развития добычи и технологии металлосодержащих руд холдинга. Ловозерский ГОК является основным поставщиком сырья для СМЗ.

Как ранее сообщал «Ъ», АРМЗ заказал оценку еще двух уральских предприя­тий: Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов и Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов. Оба ранее входили в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга. При этом оба предприятия занимаются переработкой редкоземельных металлов, которые производит завод в Соликамске.

В АРМЗ на вопросы об учас­тии холдинга в упра­влении СМЗ и возможных кадровых перестановках на заводе оперативно не ответили.

Дмитрий Астахов