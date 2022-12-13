Атом и речь

Как стало известно «Ъ-Прикамье», наиболее вероятным кандидатом на должность гендиректора АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) является Рустам Димухамедов. Сейчас он возглавляет одну из дочерних компаний уранового холдинга АО «Атомредметзолото» (АРМЗ). Ранее Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры об изъятии 89% акций СМЗ у частных лиц и зачислении их на баланс Росимущества. По данным «Ъ-Прикамье», в итоге предприятие может оказаться под управлением АРМЗ. Получить комментарий от представителей уранового холдинга не удалось.
Руслан Димухамедов
Фото: Атомредмедзолото
Вчера Арбитражный суд Уральского округа отказал бывшим акционерам АО «Соликамский магниевый завод» в удовлетворении кассационных жалоб на решения, по которым 89% акций СМЗ были изъяты в пользу Росимущества. Ранее суды удовлетворили соответствующие требования к бизнесменам Игорю Пестрикову, Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву и Тимуру Старостину. Суд согласился с доводами истца, что приватизация завода в 90-е годы прошла с нарушением законодательства. Это решение ответчики безуспешно пытались обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях. Кроме того, арбитраж удовлетворил требования к СМЗ о созыве внеочередного собрания акционеров, где планируется избрать новые составы совета директоров и ревизионной комиссии.
Как утверждают источники, близкие к прикамскому предприятию, сейчас интерес к заводу проявляет АРМЗ, которое входит в состав Росатома и управляется дочерней компанией госкорпорации АО «Атомэнергопром». По их данным, возглавить СМЗ может Руслан Димухамедов, который сейчас занимает должность директора ООО «Объединенные урановые предприятия» (входит в контур управления АРМЗ). О нем известно, что он окончил Казанский государственный университет, проходил обучение в корпоративной академии Росатома и школе управления Сколково. Также господин Димухамедов занимает должность председателя ассоциации производителей редких и редкоземельных металлов. Ранее занимал должность директора по развитию бизнеса АРМЗ. По данным источников, его кандидатура якобы рассматривается и на пост гендиректора СМЗ. Сейчас гендиректором является Артур Уртаев, который находится под домашним арестом в рамках расследования уголовного дела о хищении 250 млн средств завода. На предприятии полагают, что по итогам январского собрания акционеров господин Уртаев будет освобожден от должности.
Соликамский магниевый завод является стратегически важным активом: на нем производятся все выпускаемые в РФ соединения редкоземельных элементов, ниобия и тантала, а также 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана. Магниевые сплавы востребованы в авиапроме и космонавтике. Чистая прибыль СМЗ по итогам 2021 года превысила 592,415 млн руб., а по итогам первого квартала текущего года составила больше 2 млрд руб.
По мнению собеседников «Ъ-Прикамье», интерес АРМЗ к предприятиям в отрасли подтверждается кадровыми перестановками на Ловозерском горно-обогатительном комбинате. В июне гендиректором ООО «Фин-Проект», которое является единственным собственником Ловозерского ГОК, стал Георгий Каменский. В 2020 году корпоративная газета «Вестник АРМЗ» указывала его как представителя дирекции по вопросам развития добычи и технологии металлосодержащих руд холдинга. Ловозерский ГОК является основным поставщиком сырья для СМЗ.
Как ранее сообщал «Ъ», АРМЗ заказал оценку еще двух уральских предприятий: Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов и Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов. Оба ранее входили в холдинг «Ренова» Виктора Вексельберга. При этом оба предприятия занимаются переработкой редкоземельных металлов, которые производит завод в Соликамске.
В АРМЗ на вопросы об участии холдинга в управлении СМЗ и возможных кадровых перестановках на заводе оперативно не ответили.