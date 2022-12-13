За плесень не в ответе

Арбитражный суд Краснодарского края отказал инвестиционно-строительной компании «Будмар» в иске о защите деловой репутации к ГТРК «Кубань», которая показала сюжет о проблемах в одной из краснодарских новостроек. Речь, в частности, шла о затопленных после дождя подвалах и плесени в квартирах. Застройщик посчитал ряд формулировок сюжета порочащими его деловую репутацию, однако суд счел информацию информативного характера личным мнением автора. Юристы считают, что суд вправе принимать подобные решения без лингвистической экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд решил, что фразы корреспондента не содержат утверждения о нарушении застройщиком законодательства, поэтому отклонил иск

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Суд решил, что фразы корреспондента не содержат утверждения о нарушении застройщиком законодательства, поэтому отклонил иск

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «СЗ “Инвестиционно-строительная компания «Будмар»”» (ИСК «Будмар») в иске о защите деловой репутации к Гостелерадиорадиокомпании «Кубань» (ГТРК «Кубань»). Как следует из судебного акта, опубликованного в системе Kad.arbitr, ГТРК показала эфире и опубликовала на видохостинге YouTube сюжет о подтоплениях и появлении плесени в одной из краснодарских новостроек. Строительная компания сочла ряд формулировок сюжета некорректными, а информацию — недостоверной и порочащей деловую репутацию застройщика.

В частности, претензии ИСК «Будмар» вызвали фразы корреспондента о том, что новостройка покрывается плесенью, в подвалах дома после каждого дождя стоит вода, и откачка помогает лишь до следующего ливня, а также о том, что влага из помещений не выходит неделями. Кроме того, истец счел недостоверной информацию о том, что застройщик не намерен решать проблемы, а все его силы брошены на возведение новых домов. Подтверждая тот факт, что плесень в одной из квартир возникла не вследствие его действий, застройщик представил заключение экспертизы, в котором говорится о том, что плесень возникла в результате подтопления из квартиры сверху, факты подтопления других квартир он подтвердил актами.

Истец просил суд обязать ответчика опровергнуть оспариваемую информацию путем размещения соответствующего видеоролика в эфире и на YouTube, предварительно согласовав с ним опровержение. Сведений о компенсации морального вреда в материалах дела не содержится.

Рассмотрев доводы ИСК «Будмар», суд решил, что соответствующие фразы корреспондента не содержат в себе сведений порочащего характера в отношении истца, упоминания о нем не содержат утверждения о нарушении им законодательства и недобросовестности, нарушении деловой этики и обычаев делового оборота, которые умаляют деловую репутацию организации.

«Вывод о порочащем деловую репутацию характере фраз основывается исходя из собственного личного восприятия истцом информации. Сведения, изложенные в указанных фразах, содержат информационный характер. При этом они носят характер оценочного суждения, личного мнения автора»,— указал суд. Оспариваемая информация — личное мнение ответчика, проверить которую на предмет соответствия действительности не представляется возможным, а кроме того это не является предметом опровержения и судебной защиты по искам о защите деловой репутации, добавляется в решении.

В компании «Будмар» не смогли оперативно прокомментировать спор, телекомпания предпочла оставить вопрос «Ъ-Кубань» без комментария.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, СЗ «СК “Будмар”» (ООО) входит в группу компаний «Бизнес-Инвест». Застройщиком сданы семь многоквартирных домов в микрорайоне Плодородный к востоку от парка «Краснодар».

Как сообщили «Ъ-Кубань» на филологическом факультете КубГУ, подтвердить или опровергнуть выводы суда об анализируемых фразах можно только после полноценной лингвистической экспертизы. При этом данных о проведении такой экспертизы судебный акт не содержит, как не отражает и ходатайств сторон о ее назначении.

Руководитель юридического агентства «Гардарика» Павел Рыхлетский пояснил, что решение о назначении либо о неназначении экспертизы является правом, а не обязанностью суда. «Важно понимать, что гражданский спор по данной категории дел в рамках арбитражного процесса исходит из принципа состязательности сторон, которые должны доказывать свою позицию и представлять для этого соответствующие доказательства. Они были вправе ходатайствовать о проведении лингвистической экспертизы, заключение которой могло бы стать доказательством по делу. Но раз интереса к экспертизе участники дела не проявили, суд посчитал возможным дать правовую оценку имеющимся материалам дела самостоятельно, закон ему это позволяет»,— резюмировал юрист.

Михаил Волкодав

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