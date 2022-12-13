Горный и предубеждение

Председатель комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Саратовской облдумы Александр Бабошкин отказался собирать рабочую группу по вопросу строительства в поселке Горный Краснопартизанского района завода по уничтожению химических отходов. На этом настаивали депутаты от КПРФ.Они указали господину Бабошкину на то, что ранее он обещал собрать парламентариев по этому вопросу. Коммунисты и экологи считают, что рабочая группа позволила бы контролировать происходящее на стройплощадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод по переработке химических отходов в Горном планируют построить к 2024 году

Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ Завод по переработке химических отходов в Горном планируют построить к 2024 году

Фото: Игорь Чижов/Коммерсантъ

В Саратовской областной думе не будут создавать рабочую группу по контролю над строительством завода по уничтожению химических отходов в поселке Горном Краснопартизанского района. Это стало известно во время вчерашнего заседания комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природо­пользованию.

Вопрос о создании рабочей группы задала председателю комитета Ивану Бабошкину («Единая Россия») депутат от КПРФ Ольга Лубкова.

Госпожа Лубкова указала, что речь идет о контроле за строительством, а не о прекращении строительства объекта. Ее коллега по партии Александр Анидалов отметил, что ранее господин Бабошкин обещал создать такую рабочую группу. Мотивируя отказ, председатель комитета заявил, что строительство ведет федеральная структура (работы, по его данным, идут на уровне фундамента), и федеральные же органы должны контролировать стройку, поэтому необходимости в создании рабочей группы при облдуме сейчас нет.

«Дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят. Но помните, что конь может оказаться троянским»,— предостерегла единоросса госпожа Лубкова.

Александр Анидалов попросил его мотивировать свой ответ, на что господин Бабошкин заметил, что его ответ уже достаточно мотивирован. Коллегу поддержал зампредседателя облдумы Алексей Антонов («ЕР»). Он заметил, что руководство будущего завода открыто для встреч с депутатами и не отказывается от контроля за проектом.

Инвестиционный проект «Создание производственно-технологического комплекса по утилизации отходов I и II классов опасности на базе ФКП «Горный» в рамках национального проекта «Экология» задумывался еще в 2019 году. Согласно постановлению правительства РФ, подписанному на тот момент главой кабинета министров Дмитрием Медведевым, предприятие мощностью 50 тыс. тонн в год должно было быть построено к 2023 году. В 2021 году назывался новый срок — 2024 год. Тогда же предполагалось, что на производственно-технологичес­кий комплекс в Краснопартизанском районе из федерального бюджета будет выделено 4,29 млрд руб.

Согласно программе правительства РФ, аналогичные заводы должны появиться в Кировской, Курганской областях и в Республике Удмуртия, но предприятие в Саратовской области должно стать первым из четырех.

ФКП «Горный», на базе которого планируется новое предприятие, занималось уничтожением запасов химического оружия в 2002–2006 годах, после чего работы на объекте прекратились.

Проект строительства завода по утилизации отходов I и II классов опасности вызвал недовольство общественности. Активисты и экологи опасаются, что строительство предприятия «РосРАО» ухудшит экологическую обстановку в ­регионе.

Александр Анидалов пояснил «Ъ», что рабочая группа нужна «как минимум для того, чтобы мы могли контролировать ситуацию». «Иван Бабошкин сказал, что они прошли экспертизу, а у нас, например, другие данные. И мы могли бы встретиться, обсудить это и либо успокоить наших избирателей, либо сказать им, мол, готовьте венки… Я уж не говорю о том, что мы как жители этого региона имеем право влиять на эти проекты»,— добавил ­коммунист.

Эколог Ольга Пицунова не знает, при каком органе должна быть создана рабочая группа по вопросу строительства завода в Горном, но тоже считает, что она нужна. «Решение по строительству особо опасных объектов должно приниматься с учетом мнения населения»,— пояснила она. По словам госпожи Пицуновой, в регионе прошли общественные обсуждения по скорректированной проектной документации предприятия, и от населения в них приняли участие только два человека, которые не внесли никаких предложений в протокол. «Собственник заявляет, что у них есть положительное заключение государственной экологической экспертизы, но по сути его нет, так как оно теряет юридическую силу, когда в документацию вносятся изменения. Изменения были внесены еще в августе. И тогда же должны были быть прекращены все работы, пока не будет положительного заключения на новую проектную документацию»,— уточнила эколог. По ее мнению, рабочая группа могла бы держать на контроле такие вопросы.

Марина Ковалева