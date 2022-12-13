На Кубани программа госгарантий бесплатной медпомощи в 2023 году вырастет до 120 млрд рублей

Объем территориальной программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на Кубани в 2023 году составит 120 млрд руб. Это на 12,7 млрд руб. больше, чем в текущем году, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Такой объем финансирования позволит сохранить в 2023 году предоставленные гарантии программы, повысить финансовые нормативы стоимости единицы объема всех видов медицинской помощи, востребованных населением края, отмечают в краевом парламенте.

Средний норматив финансирования составит 20,8 тыс. руб. на человека. По сравнению с нынешним годом в 2023 году на 11,6% будут увеличены объема медицинской помощи по профилактическим мероприятиям, а также отдельно установлены нормативы по диспансерному наблюдению.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи – это надежная подушка безопасности для всех гостей и жителей края.

«Вы можете быть уверены – в случае заболевания помощь специалистов будет незамедлительной и эффективной. Система медицинской помощи постоянно совершенствуется: из года в год увеличивается финансирование отрасли, идет строительство новых и модернизация уже действующих медучреждений, ведется подготовка и повышение квалификации медперсонала, внедряются новые методики лечения и совершенствуются процедуры лекарственного обеспечения», - подчеркнул он.

В августе депутаты ЗСК уже увеличивали финансирование территориальной программы на 2 млрд руб. В 2022 году ее объем составляет 107,3 млрд руб. в том числе 27,3 млрд руб. — средства краевого бюджета, 80 млрд руб. — средства обязательного медицинского страхования. Профицит программы в текущему году составляет 5 млрд руб.

Леонид Ломакин

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