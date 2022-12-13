На Кубани приняли закон о сохранении целевого назначения земель под промышленными объектами

В Краснодарском крае земельные участки, на которых расположены промышленные объекты, будут сохранять свое целевое назначения, даже при условии закрытия предприятий. Особое внимание при этом будет уделяться пищевой и перерабатаывающей промышленности. Соответствующий законпроект 13 декабря приняли депутаты Заксобрания Кубани.

В ходе заседания было озвучено, что в истории России был непростой период, когда от возведенных фабрик и заводов практически ничего не осталось. При этом площадки под ними продолжали существовать вместе со всей инфраструктурой. Однако позже они попали в сферы интересов застройщиков и были ликвидированы.

«Мы не можем лишиться таких площадок. Нам нужна промышленность. Это огромная перспектива для развития нашего края. Мы должны сохранить то, что имеем, а потом приумножить его», - подчеркнул в ходе заседания губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В итоге депутаты приняли закон сразу в двух чтениях.

Комментируя решение депутатов, спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко, что внесенные в Градостроительный кодекс края изменения также касаются снижения административных барьеров при возведении объектов капстроительства, сокращения инвестиционного строительного цикла.

«Нашим муниципалитетам необходимы такие возможности для динамичного развития. Ведь сегодняшняя Кубань - субъект с высоким миграционным приростом, который требует ускоренного строительства не только жилья, но и объектов соцкультбыта, новых предприятий и бизнес-объектов», - подчеркнул он.

Леонид Ломакин

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