Крымские ученые изготовили косметику из черноморских мидий и устриц

Крымский институт биологии южных морей РАН (ИнБЮМ РАН) создал и запатентовал шампуни, маски и молочко для лица, а также ополаскиватели для полости рта из мидий, устриц и микроводорослей. Ученые утверждают, что устрицы являются источником цинка, от которого зависит регенерация кожи, сообщает «РГ».

Как сообщила изданию научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ РАН Елена Бочарова, используемые для производства косметики устрицы богаты витаминами и отличаются исключительным составом антиоксидантов. Они содержат селен, омега-3 жирные кислоты, около 20 аминокислот, макро- и микроэлементы. Все это, по словам ученых, необходимо для питания клеток кожи.

Мидии, по словам госпожи Бочаровой, содержат жирорастворимые витамины A и D, водорастворимые витамины группы B, витамины F и другие. Важную роль играет провитамин D3.

Выпустить косметику планируют в 2023 году. Устрицы и мидии выращивают на экспериментальной ферме при институте, водоросли - в лаборатории.

Альбина Баразгова