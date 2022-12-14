Блестящая партия

Снежинки, конфетти, олени и созвездия — «Коммерсантъ Стиль» собрал самые вдохновляющие варианты маникюра для встречи Нового года.
Фото: @opi
Зимний сезон — идеальное время, чтобы попробовать новый праздничный дизайн ногтей. Маникюр может выходить за рамки привычных красных и зеленых узоров на рождественскую тематику — попробуйте уютный кашемировый рисунок или что-то смелое-блестящее. Понятно, что главное в атмосфере праздника — это настроение и наряд. Тем не менее нейл-арт всегда расставляет нужные акценты. Независимо от длины и цвета существует много ярких идей для праздничного нейл-арта, чтобы с шиком встретить новый, 2023 год.
Связать воедино
Символ рождественского уюта — кашемировый свитер, а в случае с маникюром — дизайн с объемными деталями на акцентном пальце, повторяющими вязаную текстуру.
Черный с вариациями
Вопреки устоявшимся стереотипам, черный может выглядеть празднично, если добавить золота или серебра.
Свежая зелень
Остролистом, омелой и елкой можно украсить не только дом или квартиру, но и маникюр.
Подари мне звезду
Всех форм и расцветок: белые, черные, золотые звезды и снежинки — в Новый год нет никаких ограничений.
Просто космос
Полосы, волны, завихрения можно рисовать как угодно и миксовать лаки любых оттенков или использовать классические цвета оберточной бумаги: красный, белый и золотой.
Северный полюс
Дед Мороз, олени и снеговики в новогоднюю ночь будут смотреться на ногтях более чем актуально.
Золотая пыль
Главный принцип — больше блеска: осколки волшебного зеркала, золотая россыпь, оттенки драгоценных камней, обертки от конфет.
Кругом круги
Россыпь конфетти на ногтях красного, золотого или синего оттенков смотрится очень эффектно.
3D-мерцание
«Бархатный» маникюр выглядит дорого и роскошно — его стоит взять на заметку и делать вне праздничных дней.