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Коммерсантъ FM
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Блестящая партия

60 идей для праздничного маникюра

Снежинки, конфетти, олени и созвездия — «Коммерсантъ Стиль» собрал самые вдохновляющие варианты маникюра для встречи Нового года.

Фото: @opi

Фото: @opi

Зимний сезон — идеальное время, чтобы попробовать новый праздничный дизайн ногтей. Маникюр может выходить за рамки привычных красных и зеленых узоров на рождественскую тематику — попробуйте уютный кашемировый рисунок или что-то смелое-блестящее. Понятно, что главное в атмосфере праздника — это настроение и наряд. Тем не менее нейл-арт всегда расставляет нужные акценты. Независимо от длины и цвета существует много ярких идей для праздничного нейл-арта, чтобы с шиком встретить новый, 2023 год.

Связать воедино

Символ рождественского уюта — кашемировый свитер, а в случае с маникюром — дизайн с объемными деталями на акцентном пальце, повторяющими вязаную текстуру.

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Фото: @phase2.beautysalon

Фото: @nailthoughts

Фото: @mindynailsdecor

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @ijodes_

Фото: @nailpromagazine

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Фото: @phase2.beautysalon

Фото: @nailthoughts

Фото: @mindynailsdecor

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @ijodes_

Фото: @nailpromagazine

Черный с вариациями

Вопреки устоявшимся стереотипам, черный может выглядеть празднично, если добавить золота или серебра.

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Фото: @tarab_nails

Фото: @anouknailedit

Фото: @therealglambyjenny

Фото: @nailexpressroma

Фото: @charlottehennessynails

Фото: @therealglambyjenny

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Фото: @tarab_nails

Фото: @anouknailedit

Фото: @therealglambyjenny

Фото: @nailexpressroma

Фото: @charlottehennessynails

Фото: @therealglambyjenny

Свежая зелень

Остролистом, омелой и елкой можно украсить не только дом или квартиру, но и маникюр.

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Фото: @ninanailedit

Фото: @modernsalon

Фото: @karanailedit

Фото: @blushnails.beautysh

Фото: @gelsbybry

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Фото: @ninanailedit

Фото: @modernsalon

Фото: @karanailedit

Фото: @blushnails.beautysh

Фото: @gelsbybry

Подари мне звезду

Всех форм и расцветок: белые, черные, золотые звезды и снежинки — в Новый год нет никаких ограничений.

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Фото: Коммерсантъ / @artbetweenthelines

Фото: @therealglambyjenny

Фото: @phoebesummernails

Фото: @nunu_nailss

Фото: @aphrodite.n.co

Фото: @ninanailedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @phoebesummernails

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @aleashas_nails_xx

Фото: @gelsbybry

Фото: @nailpromagazine

Фото: @saki_chiba1028

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Фото: Коммерсантъ / @artbetweenthelines

Фото: @therealglambyjenny

Фото: @phoebesummernails

Фото: @nunu_nailss

Фото: @aphrodite.n.co

Фото: @ninanailedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @phoebesummernails

Фото: @nailsbypaulin

Фото: @aleashas_nails_xx

Фото: @gelsbybry

Фото: @nailpromagazine

Фото: @saki_chiba1028

Просто космос

Полосы, волны, завихрения можно рисовать как угодно и миксовать лаки любых оттенков или использовать классические цвета оберточной бумаги: красный, белый и золотой.

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Фото: @memnails

Фото: @thehotblend

Фото: @gelsbybry

Фото: @kelseytrueman_nailtechnician

Фото: @amyle.nails

Фото: @raelondonnails

Фото: @bycheznails

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Фото: @memnails

Фото: @thehotblend

Фото: @gelsbybry

Фото: @kelseytrueman_nailtechnician

Фото: @amyle.nails

Фото: @raelondonnails

Фото: @bycheznails

Северный полюс

Дед Мороз, олени и снеговики в новогоднюю ночь будут смотреться на ногтях более чем актуально.

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Фото: @nailsbylouisadominique

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @charsgelnails_

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Фото: @nailsbylouisadominique

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @nailsbylisayeg

Фото: @charsgelnails_

Золотая пыль

Главный принцип — больше блеска: осколки волшебного зеркала, золотая россыпь, оттенки драгоценных камней, обертки от конфет.

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Фото: @betina_goldstein

Фото: @oliveandjune

Фото: @iramshelton

Фото: @nail.betch

Фото: @betina_goldstein

Фото: @gelsbybry

Фото: @nailsbyharlig

Фото: @cndworld

Фото: @nicolesmithnails

Фото: @mindynailsdecor

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Фото: @betina_goldstein

Фото: @oliveandjune

Фото: @iramshelton

Фото: @nail.betch

Фото: @betina_goldstein

Фото: @gelsbybry

Фото: @nailsbyharlig

Фото: @cndworld

Фото: @nicolesmithnails

Фото: @mindynailsdecor

Кругом круги

Россыпь конфетти на ногтях красного, золотого или синего оттенков смотрится очень эффектно.

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Фото: @thehangedit

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @hollyfalconenails

Фото: @bycheznails

Фото: @m.o.n.a.j

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Фото: @thehangedit

Фото: @lolo.nailedit

Фото: @hollyfalconenails

Фото: @bycheznails

Фото: @m.o.n.a.j

3D-мерцание

«Бархатный» маникюр выглядит дорого и роскошно — его стоит взять на заметку и делать вне праздничных дней.

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Фото: @phoebesummernails

Фото: @disseynails

Фото: @charlottehennessynails

Фото: @lachouchousana

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Фото: @charlottehennessynails

Фото: @lachouchousana

Ирина Кириенко

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