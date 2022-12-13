Стало известно о работе общественного транспорта Ульяновска в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь общественный транспорт Ульяновска будет работать до 3:00 (MSK+1). Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации со ссылкой на МКУ «Организатор пассажирских перевозок».

Во время празднования Нового года на линию выйдут два маршрута электротранспорта. С 23:00 (MSK+1) 31 декабря до 3:00 (MSK+1) 1 января с интервалом в 20-30 минут по городу будут курсировать трамваи №4 «мкрн. «Огни севера» – пр-т Гая» и №22 «парк «Юности» – УКСМ».

С таким же интервалом планируют ходить четыре автобуса №30 «пр-т Врача Сурова – Центробанк», которые соединяют центральную часть города с Заволжским районом. Еще несколько автобусных маршрутов должны работать после полуночи.

В воскресенье, 1 января весь городской общественный транспорт выйдет на маршруты с 7:00 (MSK+1). До 8 января включительно электротранспорт (трамваи и троллейбусы) и автобусы будут работать в режиме выходного дня, а с 9 января вернутся к обычному расписанию.

Андрей Сазонов