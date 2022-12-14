«Совместная деятельность» не привела к успеху

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор гендиректору строительной компании «Георострой» Георгию Кирвалидзе. В конце прошлого года ему было назначено 13 лет колонии общего режима и штраф в размере 2 млн руб. за обман около 80 дольщиков. Защита обжаловала приговор, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ростовский областной суд оставил в силе приговор Железнодорожного райсуда по делу 48-летнего местного застройщика Георгия Кирвалидзе. Ранее он был признан виновным в трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2012-2013 годах Георгий Кирвалидзе размещал объявления о продаже квартир в трехэтажном доме, который он собирался построить в Ростове по адресу: ул. Разина, 12. Однако у него не было разрешения на возведение объекта.

В приговоре отмечается, что застройщик продолжал привлекать деньги дольщиков даже после того, как в декабре 2012 года городская администрация признала дом по адресу: ул. Разина, 12, объектом, «обладающим признаками самовольного строительства».

Не имея возможности законным путем заключать и регистрировать в госорганах договоры о продаже квартир, застройщик заключал с покупателями «договоры о совместной деятельности», в которых фактически были прописаны условия купли-продажи. На основании этих договоров предприниматель получил от семи человек 11 млн руб.

В октябре 2013 года Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону признал объект по адресу: ул. Разина, 12, самовольной постройкой, подлежащей сносу.

По второму эпизоду Кирвалидзе обвинялся в хищении средств граждан в 2013-2014 годах при строительстве дома по адресу: ул. Кузнечная, 64/2. На строительство этого дома у застройщика также не было разрешения, однако он получил от десяти дольщиков почти 13,4 млн руб.

Третий эпизод, по данным следствия, связан с тем, что в 2015-2018 годах Кирвалидзе, учредив и возглавив ООО «Георострой», начал привлекать дольщиков для строительства жилого комплекса по адресу: ул. Разина, 12, 14. Всего он заключил не менее 68 договоров на общую сумму более 113 млн руб.

Около 57 млн руб. предприниматель направил на строительство дома. Однако часть остальных денег потратил на легковые автомобили и подарочные наборы.

Как установил суд, похищено было не менее 41 млн руб.

В 2019 году в отношении Георгия Кирвалидзе было возбуждено уголовное дело. С февраля застройщик находился в СИЗО, в октябре его перевели под домашний арест. После вынесения приговора в декабре 2021 года он снова был заключен под стражу.

На суде Кирвалидзе не признал вину. Он настаивал, что не имел умысла обманывать людей и тратил деньги строго по назначению.

Предприниматель заявил, что занимается строительством в Ростове-на-Дону с 2005 года и построил несколько жилых домов, которые успешно введены в эксплуатацию и заселены. Застройщик утверждал, что получил всю необходимую документацию для строительства дома по адресу: ул. Разина, 12, и добросовестно вел работу на объекте — были возведены стены дома, кровля, стояли окна. Проблемы начались после признания объекта самостроем. Кирвалидзе не смог сразу вернуть деньги дольщикам, и один из них подал в полицию заявление о мошенничестве, а второй инициировал процедуру банкротства застройщика.

По словам Кирвалидзе, в рамках процедуры банкротства судом был наложен арест на полностью готовый объект по адресу: ул. Кузнечная, 64/2, что не позволило его зарегистрировать в Росреестре.

Проект строительства жилого комплекса по адресу: ул. Разина, 12, 14, по мнению застройщика, также провалился по независящим от него обстоятельствам. Он отмечал, что делал все для реализации проекта, в том числе заложил собственный единственный дом, в котором проживал с семьей.

Однако суд посчитал вину застройщика доказанной и в декабре 2021 года назначил ему 13 лет колонии общего режима и штраф в размере 2 млн руб. Защита обжаловала это решение, на прошлой неделе Ростовский областной суд оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Кристина Федичкина