В Астрахани из-за свиного гриппа все школы уходят на дистанционку

Все школы Астрахани на десять дней переводятся на дистанционное обучение с 14 декабря. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Бабушкин по итогам заседания санитарно-противоэпидемиологической комиссии региона.

Господин Бабушкин отметил, что причина приостановки очного образовательного процесса — распространяющийся в регионе свиной грипп. «Это достаточно агрессивный вирус, который в таких количествах не фиксировали в регионе больше десяти лет»,— отметил губернатор.

Игорь Бабушкин пояснил, что в районах области заболеваемость ниже, чем в Астрахани, поэтому муниципалитеты решение о закрытии школ могут принимать самостоятельно.

«Призываю всех астраханцев по возможности сократить время пребывания в местах массового скопления людей, а в помещениях носить медицинские маски. Ситуацию по заболеваемости мониторим ежедневно. По необходимости будут приняты дополнительные решения по поводу других образовательных заведений»,— сообщил Игорь Бабушкин.

Сергей Петунин, Саратов