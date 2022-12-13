«Роскосмос» собирается поставить Индии 10 ракетных двигателей

Госкорпорация «Роскосмос» изучает вопрос отправки десяти ракетных двигателей РД-191 Индии в 2024–2029 годах. Поставки дадут «очень существенные внебюджетные источники финансирования для развития уже отечественной космической программы». Об этом сообщил заместитель гендиректора по осуществлению государственных полномочий госкорпорации Валерий Шерин.

«В период с 2024 по 2029 год мы рассматриваем возможность поставки около десяти ракетных двигателей РД-191 производства НПО "Энергомаш"»,— сказал господин Шерин на расширенном заседании комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по РБК).

О планах Индии получить российские ракетные двигатели для национальной космической программы в июле 2019 года заявил Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера РФ. Тип двигателя господин Борисов не назвал. «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности сообщали, что двигателями могут быть жидкостные РД-180, которые производит «Энергомаш». Позже глава компании Игорь Арбузов рассказал РБК, что НПО обсуждает с индийскими представителями развитие сотрудничества в области двигателестроения.

РД-191 — однокамерный жидкостный ракетный двигатель, который работает на нетоксичных компонентах. Двигатель разработан для семейства российских ракет-носителей «Ангара». РД-180 — двухкамерный жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла, применяемый в ракете-носителе Atlas-5.

Полина Собакина