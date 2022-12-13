В Екатеринбурге завершили реконструкцию двух улиц в районе Южного автовокзала

В районе Южного автовокзала перестроили две улицы: отрезок улицы Циолковского от Московской до Айвазовского и участок улицы Айвазовского от Московской до Авиационной. Заказчиком работ выступала городская администрация, работы выполняла компания «Атомстройкомплекс».

Во время работ расширили проезжую часть с возможностью правого поворота на улицу Московская, оборудовали освещение, реконструировали и установили светофоры, обустроили велодорожки, пешеходные тротуары, высадили деревья. Разработку проектной документации застройщик выполнил за свой счет.

«Нам нужна программа по строительству на 5-10 лет, которая бы объединила планы застройщиков по возведению жилья с планами органов власти по строительству инфраструктуры. Она позволит консолидировать все источники бюджетирования, включая альтернативные модели финансирования, такие как ГЧП, и составить очередность строительства школ, садиков, дорог в районах, где сосредоточены проекты многих застройщиков. Такой подход обеспечит комплексное развитие территорий», — заявил глава компании «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству СОСПП Валерий Ананьев.

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