ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах. Представительство появилось в Донецке, на Университетской улице. ПСБ первым из российских банков запустил комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. За короткий срок банк развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах. К услугам клиентов удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.

Банк России с января будущего года возобновит раскрытие финансовой отчетности. Исключение составит чувствительная к санкционным рискам информация. Финансовая отчетность за 2022 год также подлежит раскрытию, сообщается на сайте регулятора.

«Татнефть» и казахстанская Allur начали выпуск шин на заводе в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, мощность завода в городе Сарань — 3 млн легковых шин и 500 тыс. грузовых цельнометаллокордных шин диаметром от 13 до 24 дюймов.