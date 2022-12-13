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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ открыл 200-й офис в новых регионах. Представительство появилось в Донецке, на Университетской улице. ПСБ первым из российских банков запустил комплексное обслуживание населения и бизнеса новых регионов. За короткий срок банк развернул широкую сеть присутствия в 86 населенных пунктах. К услугам клиентов удобная банковская инфраструктура: сеть банкоматов и платежных терминалов в точках продаж.

Банк России с января будущего года возобновит раскрытие финансовой отчетности. Исключение составит чувствительная к санкционным рискам информация. Финансовая отчетность за 2022 год также подлежит раскрытию, сообщается на сайте регулятора.

«Татнефть» и казахстанская Allur начали выпуск шин на заводе в Казахстане. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, мощность завода в городе Сарань — 3 млн легковых шин и 500 тыс. грузовых цельнометаллокордных шин диаметром от 13 до 24 дюймов.

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