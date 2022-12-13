Адлерский вокзал вошел в тройку лидеров среди вокзалов России по объему интернет-трафика

Железнодорожный вокзал Адлера занял третье место среди российских вокзалов по объему интернет-трафика через Wi-Fi. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Посетители адлерского ж/д комплекса скачали около 40 тыс. гигабайт онлайн-контента.

Лидером по объему трафика стал Восточный вокзал Москвы, где пользователи в 2022 году загрузили около 44,6 тыс. Гб информации. На втором месте расположился Павелецкий вокзал столицы (41,5 тыс. Гб). В текущем году беспроводной интернет стал доступен для посетителей еще 58 вокзалов и станций сети российских железных дорог. На данный момент бесплатно подключиться к сети через Wi-Fi пользователи могут на 320 вокзалах.

С начала года посетители вокзальных комплексов загрузили около 1,5 млн Гб контента, что почти на 190 тыс. Гб больше, чем годом ранее. Всего же за этот период доступом к Wi-Fi на вокзалах воспользовались почти 5 млн человек.

Дмитрий Нестеренко