Ярославскому сенатору вручили государственную награду

В Кремлевском дворце первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил сенатору от Ярославской области Наталье Косихиной медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». О награждении госпожи Косихиной стало известно еще в марте 2022 года. 23 марта Валентина Матвиенко сообщила, что соответствующий указ был подписан главой страны Владимиром Путиным.

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«Благодарю главу нашего государства за высокую оценку моей работы. Конечно, я горжусь этой наградой и прекрасно понимаю, что это наша совместная награда. Высокая оценка дана не только мне, но и моим коллегам, всем тем, с кем вместе мы работали над решением самых разных задач, направленных на улучшение качества жизни наших граждан и социально-экономическое развитие региона и государства! Благодарю жителей Ярославской области за доверие и выбор, который дал мне возможность представлять наш регион в Совете Федерации»,— написал сенатор в соцсетях.

Алла Чижова