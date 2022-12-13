Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следственный комитет проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в Кизеле

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка в связи с ДТП, в котором пострадали четыре пассажира рейсового автобуса. Об этом сообщает сайт управления. Предварительно установлено, что 12 декабря его водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В момент происшествия в автобусе находилось шесть пассажиров. В результате двое из них были госпитализированы, двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услугу по перевозке пассажиров.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...