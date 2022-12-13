Следственный комитет проверяет обстоятельства ДТП с автобусом в Кизеле

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю проводится доследственная проверка в связи с ДТП, в котором пострадали четыре пассажира рейсового автобуса. Об этом сообщает сайт управления. Предварительно установлено, что 12 декабря его водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В момент происшествия в автобусе находилось шесть пассажиров. В результате двое из них были госпитализированы, двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Собственником автобуса является индивидуальный предприниматель, оказывающий услугу по перевозке пассажиров.