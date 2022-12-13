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В Ростове объявили общественные обсуждения планировки трамвайных путей в Левенцовке

Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону проводит общественные слушания по вопросу планировки размещения трамвайной сети на территории Левенцовки, сообщается на сайте «Активный ростовчанин».

Фото: ar.rostov-gorod.ru

Фото: ar.rostov-gorod.ru

Проект планировки предусматривает размещение трамвайных линий в районе ул. Малиновского, ул. Еременко, пр-кт Солженицына, ул. Жданова, ул. Ткачева. На указанной территории планируется проложить пути, установить остановочные платформы, контактную сеть, тяговую подстанцию и трамвайное депо.

Голосование по вопросу прокладки путей продлится до 15 декабря, либо до момента пока не наберется 500 голосов. Сегодня проголосовало 33 ростовчанина. За проект высказались 18 человек.

Анастасия Назарова

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