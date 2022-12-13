На свой штраф и риск

Транспортная отрасль Перми постепенно восстанавливается после падения пассажиропотока в период ковидных ограничений. Однако появились новые проблемы. Перевозчики в судах оспаривают штрафы, выписанные им за нарушение условий контрактов, и теперь городская администрация должна вернуть компаниям из бюджета больше, чем с них взыскала. Работа по взиманию штрафов с безбилетных пассажиров, число которых из-за перехода на бескондукторную систему оплаты проезда увеличилось, тоже двигается медленно. В думе считают, что необходимы новые административные меры для решения этих трудностей. В мэрии сообщают, что уже прорабатывают варианты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На заседании комитета Пермской думы по экономическому развитию начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин представил доклад о результатах работы транспортной отрасли за январь—ноябрь 2022 года. По данным департамента, пассажиропоток в общественном транспорте города за указанный период составил 185,6 млн человек, что на 10 млн больше, чем годом ранее. Доля безбилетных пассажиров составила 18%, что на 11,3% превышает уровень января—ноября 2021-го. Выпадающие доходы от неоплаченных поездок на конец ноября оцениваются в 548,3 млн руб.

Рост количества безбилетников господин Путин объяснил увеличением числа бескондукторных маршрутов — сейчас их уже 45 (в начале года было 13). По его словам, около 2 тыс. человек ежемесячно привлекают к административной ответственности за безбилетный проезд. Сумму назначенных «зайцам» штрафов за одиннадцать месяцев он не назвал.

В общей сложности доходы транспортной отрасли за январь—ноябрь составили 3,984 млрд руб. (годом ранее — 3,227 млрд). Расходы сложились в сумме 5,367 млрд руб. (годом ранее — 5,308 млрд). Кассовый разрыв в отрасли относительно одиннадцати месяцев предыдущего года сократился на 698,4 млн руб. — с 2,080 до 1,382 млрд руб.

Серьезный дисбаланс между доходами и расходами транспортной отрасли Перми начался в 2020 году, по итогам которого кассовый разрыв составил 2,039 млрд руб. при плановых 880 млн. В департаменте транспорта тогда объяснили такие показатели резким снижением выручки от оплаты проезда из-за уменьшения пассажиропотока на фоне антиковидных ограничений (за весь 2020-й он составил 155 млн руб.). В 2021 году для сокращения разницы между доходами и расходами администрация предприняла несколько мер, однако значительного экономического эффекта они не дали: по итогам 2021 года кассовый разрыв в отрасли составил около 1,7 млрд руб., точную сумму в мэрии не называли.

Депутат Ирина Горбунова поинтересовалась, за счет чего удалось снизить кассовый разрыв почти на 700 млн руб. в текущем году.

Анатолий Путин объяснил, что повлияло сразу несколько факторов: экономия на зарплате кондукторам за счет перевода маршрутов на бескондукторную систему, увеличение тарифа на проезд в начале года до 33 руб. и наблюдающийся с сентября рост пассажиропотока.

Однако доходная часть отрасли вызвала у думцев вопросы. Депутат Алексей Овчинников обратил внимание, что перевозчикам удалось оспорить штрафы, выписанные им в этом году за некачественное исполнение транспортной работы. В итоге доходы от этих санкций в городской бюджет за три квартала 2022 года составили 5,4 млн руб., а необходимо вернуть по решению суда 6,3 млн руб. Господин Овчинников попросил прокомментировать, почему определенная к возврату сумма превышает сами штрафы.

По словам главы департамента транспорта, это связано с условиями контрактов, по которым работают перевозчики. Контракты, действующие с 2020 года, заключались по утвержденной Минтрансом РФ типовой форме, и в них прописано, что в случае нарушений с перевозчика не взыскивается штраф на определенную сумму, а удерживается процент от общей цены контракта. В результате перевозчики, нарушающие условия этих соглашений, должны платить довольно большие суммы — например, в октябре одну компанию оштрафовали на 2,5 млн руб. за грязный автобус. «Сложилась судебная практика, когда перевозчики в суде оспаривают не сам факт нарушения (его они признают), а несоразмерность штрафной санкции нанесенному ущербу. Суд снижает размер штрафа в пять-десять раз. Это снижение и подлежит возврату из бюджета как излишне удержанная сумма штрафной санкции»,— объяснил господин Путин.

«Но даже при уменьшении в пять раз какую-то сумму перевозчики все равно заплатили. Почему в итоге мы ушли в минус?»— уточнил депутат.

Анатолий Путин предположил, что в 6,3 млн руб. включены не только деньги, которые нужно вернуть перевозчикам, но и судебные издержки. Точно он ответить затруднился, пообещав выяснить этот момент и предоставить информацию позже.

Депутаты выразили также беспокойство по поводу неэффективной работы по взиманию штрафов с безбилетников: по их данным, уплачено лишь 17% наложенных штрафов. Депутат Марк Коробов сообщил, что, согласно ранее предоставленной мэрией информации о работе отрасли за девять месяцев, было зафиксировано 940 случаев, когда в отношении не оплатившего проезд пассажира было невозможно составить протокол из-за отсутствия личных данных, и 659 случаев, когда данные в протоколе были недостоверными. «То есть, если человек не предоставляет паспорт, мы его просто отпускаем? Получается, люди видят, что могут не платить, а если к ним подойдет контролер, то просто не дают документы или называют не те данные, и выходят из автобусов без всяких штрафов? Я думаю, это уже системная проблема»,— считает господин Коробов.

Господин Путин подтвердил, что проблема есть. Он считает, что ситуацию во многом осложняют нормы федерального законодательства, в соответствии с которыми контролер не имеет права задержать «зайца». «Если бы у нас такое право было, ситуация была бы кардинально иной»,— уверен представитель администрации.

Председатель комитета Арсен Болквадзе спросил, продолжает ли прорабатываться возможность наделить контролеров функциями кондукторов, чтобы они смогли в качестве альтернативы штрафу предлагать «зайцам» купить проездной, которая обсуждалась ранее.

Начальник департамента транспорта сообщил, что федеральные нормы не позволяют реализовать и этот вариант: согласно им, если человек на момент проверки не может подтвердить факт оплаты проезда, он должен быть привлечен к административной ответственности, и предложить ему какие-либо другие варианты нельзя.

Господин Болквадзе заявил, что его такой ответ до конца не устраивает. «На данный момент оштрафованный человек, по сути, таковым не является. Нужно ставить перед контролерами задачу не выявить безбилетника, а стимулировать оплату проезда и наполнять бюджет. Штрафами, как мы видим, пополнить недостающие доходы в достаточной мере мы не можем. Надо искать какие-то новые административные меры»,— высказался депутат.

В департаменте транспорта сообщили, что такие возможности ищут. В частности, продолжается работа по переводу процесса взимания штрафов в цифровой формат, что должно его ускорить. Обсуждается вариант создания службы агентов, которые могли бы ходить вместе с контролерами и взять на себя функцию по продаже проездных. Подробнее свои предложения администрация будет готова представить позже.

Екатерина Артемова