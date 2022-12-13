Бывшего главврача областной больницы имени Семашко подозревают в превышении полномочий

В Нижнем Новгороде бывшего главного врача областной больницы имени Семашко Николая Миронова подозревают в превышении должностных полномочий по ч.1 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщается на сайте Московского районного суда.

По данным следствия, Николай Миронов лично давал указания вносить недостоверные сведения в медицинские документы одного из пациентов, чтобы скрыть ошибки, допущенные при оказании ему медпомощи.

Подозреваемого главврача отстранили от должности 20 октября 2022 года на время расследования. Николай Миронов обжаловал это судебное решение, но областной суд оставил его в силе.

С конца октября больницу имени Семашко возглавляет Сергей Богданов.

Елена Ковалева