Временную эстакаду для теплотрассы установили на площади Сенной

Монтаж временной эстакады для теплотрассы завершили на площади Сенной в районе будущего строительства новой станции метро. Об этом сообщили в управлении по строительству и ремонту метрополитена (ГУММиД) в Нижнем Новгороде.

Конструкция необходима для размещения труб на время строительных работ. Высота эстакады превышает 5 м, она не помешает проезду транспорта. Установку согласовали с ГИБДД.

Продлением метро в центре Нижнего Новгорода занимается «Моспроект-3», цена контракта — 35,5 млрд руб. Построить станции на площади Свободы и на площади Сенной планируется в 2026 году.

Анастасия Еремина