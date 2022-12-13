Владимир Путин подписал поручение о популяризации национального фольклора и героев истории. Речь идет в частности о воспитании детей и подрастающего поколения, развитии у них исторических знаний. Предложения ожидаются к маю. Главное условие — все персонажи должны соответствовать российским традиционным ценностям. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что решить задачу будет совсем не просто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В начале ноября состоялась встреча Владимира Путина с историками и религиозными деятелями. В ходе дискуссии была затронута серьезная проблема: как смолоду воспитать настоящего патриота? Сделать это очень непросто, если вокруг сплошь Бэтмены, Чипы и Дейлы, Микки-Маусы, Спайдермены и прочие иностранные, а точнее, американские, монстры.

Где русские богатыри и иные былинные герои? Где все те, с кем связано величие России — Александр Невский, Дмитрий Донской? Дети и подрастающее поколение их практически не видят. Президент поручил правительству и профильным ведомствам ситуацию исправить и к маю доложить о предложениях.

Прежде всего нужно сказать, что с фольклором в России всегда было все в порядке, на должном уровне. Чего-чего, а уж монстров у нас всегда хватало. С этим проблем не возникнет: Баба-яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч. Да и в современности нечто подобное отыщется при желании. И положительных героев в достатке: Иванушка-дурачок, Василиса Прекрасная, опять же богатыри.

Кроме того, получить заказ на изготовление трикотажных, хлопковых изделий с соответствующими изображениями для детских садов, воспитательных уголков и обучающих центров — это заветная мечта любого подрядчика. К слову, и фильмы, и мультипликация у нас также имеются. Книги выходят — печатные, электронные, раскраски всякие.

Вопрос в другом: а почему все это проигрывает Disney, Голливуду и прочим иностранным корпорациям? Как так получилось, что американский Бэтмен так легко справился с нашим Кощеем?

В СССР все эти Микки-Маусы и Чипы и Дейлы были практически под запретом, и наши герои заполняли собой все пространство. Но вот насколько советские дети выросли в результате настоящими патриотами и тем более знатоками отечественной истории? Это вопрос, и вопрос не праздный.

Так что, если говорить в целом, популяризация национального фольклора и героических персонажей — задача отнюдь не простая. И даже изгнать всех этих чуждых иностранцев не так легко, как это может показаться. Во-первых, на дворе XXI век и соответствующие технологии имеются. А во-вторых, мы же все понимаем, что запретный плод всегда сладок.

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