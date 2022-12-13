Активисты облили копию картины на выставке «Найти Бэнкси» в Санкт-Петербурге кремом от прыщей

Две активистки, выступающие против использования косметики, облили кремом копию картины выставки «Найти Бэнкси» в петербургском пространстве «Цех» «Севкабель Порта». Видео с акции опубликовал Telegram-канал газеты «Известия». Издание отмечает, что крем, который вылили активисты, предназначен для лечения прыщей. Инсталляция полностью состоит из дубликатов картин.

«Нужны ли вам те идеалы красоты, за которыми вы так гонитесь? Поймите, что все ваши изъяны — ваша уникальность, за которую вас будут любить. Примите себя такими, какие вы есть. Не используйте косметику, она делает вас только хуже. Стоп косметика!» — сказала одна из активисток после того, как вылили крем на картину.

Из видео следует, что после акции к активистам подошли охранники.

Активисты по всему миру начали проводить акции с порчей картин с осени. В частности, в Риме экоактивисты облили супом картину Винсента Ван Гога «Сеятель», в Германии активисты облили пюре картину Клода Моне «Стога сена». Однако эти работы художников были оригинальными.

Полина Собакина