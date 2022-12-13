Власти Кубани: все меры господдержки АПК в 2023 году будут сохранены

Все меры государственной поддержки агропромышленного комплекса Кубани в 2023 году будут сохранены, в краевом бюджете на развитие отрасли заложено 11,1 млрд руб. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства Краснодарского края.

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее заявление на шестой сессии ЗСК 13 декабря сделал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По данным минсельхоза, в 2022 году аграрии на Кубани собрали свыше 15 млн тонн зерновых, урожай пшеницы стал рекордным — 10,7 млн тонн. Этот результат стал возможен благодаря своевременным и эффективным антикризисным мероприятиям, а также финансовой поддержке отрасли, отмечает министерство.

В 2022 году в АПК было направлено 10,6 млрд руб. бюджетных средств, еще 1,7 млрд руб. было выделено в рамках льготного кредитования. Впервые в текущем году в регионе была запущена новая мера поддержки — возмещение части затрат на закупку сельхозтехники, из краевого бюджета на эти цели было направлено 40 млн руб.

Михаил Волкодав

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