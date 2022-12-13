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В Адыгее количество тяжких преступлений выросло на 5,6%

В Адыгее по итогам 11 месяцев 2022 года количество тяжких преступлений выросло на 5,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Среди них — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, изнасилование.

По данным ведомства, в структуре преступности три четверти преступлений за 11 месяцев 2022 года занимают деяния небольшой и средней тяжести (3096). Относительно прошлого года их число увеличилось на 2,9%, в отличие от особо тяжких деяний, количество которых уменьшилось на 16,9%.

Из всей массы зарегистрированных в республике преступных деяний количество преступлений коррупционной направленности сократилось почти вдвое (-45,7%). Подобных правонарушений в Адыгее с начала года зафиксировано 75. Также в структуре преступности 5,8% (234) приходится на криминальные посягательства экономической направленности.

Дмитрий Нестеренко

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