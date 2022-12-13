Льготная ипотека в России должна распространяться не только на IT-сектор, но и на педагогов и мастеров в техникумах и колледжах. Для таких заемщиков ставка должна составить от 2% до 5%, считает глава комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по среднему профобразованию, профобучению и профориентации Андрей Комаров. По его мнению, это станет одним из стимулов для привлечения высококлассных специалистов в систему среднего профессионального образования. «В пилотный запуск программы социальной ипотеки можно включить педагогов и мастеров образовательных учреждений, участвующих в федеральном проекте "Профессионалитет", что будет способствовать дальнейшей перезагрузке системы профобразования в стране»,— заявил Андрей Комаров.

Премиальный бренд китайских электрокаров Zeekw проведет IPO в США. По данным Reuters, принадлежащая концерну Geely компания направила заявку конфиденциально. Zeekr планирует привлечь $1 млрд, а стоимость производителя составит $10 млрд. Если IPO состоится, оно станет первым размещением крупной китайской компании в США за полтора года.

Китайский онлайн-ритейлер Shein собирается трансформироваться в маркетплейс и допустить к торговле на своей платформе других продавцов. Сейчас на Shein есть только одежда и товары для дома от ее собственных поставщиков, пишет The Wall Street Journal. Онлайн-ритейлер появился в 2012-м в Китае, а в 2021-м перерегистрировалась в Сингапуре. По данным Reuters, компания планирует IPO на Нью-Йоркской бирже.